صديقة ديبالا: تحاليلنا إيجابية مرة أخرى.. سنواصل البقاء في الحجر الصحي

كشفت أوريانا ساباتيني صديقة باولو ديبالا النجم الأرجنتيني لنادي يوفنتوس، بأن نتيجة التحليل الخاصة بهما لفيروس كورونا، تحولت إلى إيجابية مرة أخرى.

وقالت أوريانا عبر حسابها الشخصي على "انستجرام": "منذ ثلاثة أيام أجرينا تحليلا، وكانت النتيجة سلبية، أي أننا شٌفينا من فيروس كورونا".

وأضافت "صباح أمس الخميس، أجرينا اختبارا جديدا، لكن النتائج تحولت فيه إلى إيجابية مرة أخرى. بالتالي أنا مازلت مريضة بفيروس كورونا، وسنواصل البقاء في الحجر الصحي".

صديقة ديبالا أكملت "في كل الأحوال، نحن في صحة جيدة جدا، وبتقريبا لا نعاني من أي أعراض للمرض".

وأتمت "لا أعرف كيف حدث هذا بأن تتحول النتيجة إلى إيجابية مجددا، ولكنني أعتقد بأنني سمعت، أن من يصاب بفيروس كورونا، قد تتحول نتيجة تحليله إلى سلبية ثم تعود إلى إيجابية مرة أخرى، ولذلك تُجرى له التحاليل مرة أخرى لمزيد من التأكد".

قبل 15 يوما، أعلن ديبالا إصابته بفيروس كورونا حين قال عبر حسابه الشخصي على تويتر "مرحبا بالجميع، أردت إبلاغكم أنني تلقيت نتائج الفحوصات لـ فيروس كورونا، وتبيّن إصابتي به أنا وأوريانا".

وأضاف النجم الأرجنتيني "لحسن الحظ، نحن في حالة مثالية، أشكركم على رسائلكم".

ليصبح ديبالا ثالث لاعب يصاب بفيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد دانييلي روجاني، وبلايس ماتويدي.

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