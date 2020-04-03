أنشيلوتي: شرطان لاستئناف الدوري.. و15 يوما فترة كافية للإعداد

يرى كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي المخضرم لفريق إيفرتون، بأن 15 يوما فقط سكونون فترة كافية لتجهيز الفرق قبل استئناف بطولة الدوري.

المدرب الإيطالي اشترط التأكد من سلامة الجميع أولا قبل اتخاذ قرار عودة النشاط، حتى لو سيلعبون بدون حضور جماهيري، وأن تعود كل الفرق للتدريبات في وقت واحد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "سنرى ما نتائج اجتماع رابطة أندية الدوري الإنجليزي، وأحد الأمور الهامة هي أن تعود كل الفرق للتدريبات في توقيت واحد".

وأضاف "من الهام ألا يحصل أي فريق على أفضلية دون الآخرين. بعد ذلك فمهما كانت فترة التوقف، لن نحتاج إلا لـ15 يوما للتجهيز إلى استئناف البطولة".

مدرب إيفرتون أكمل "أعلم أن الفترة طالت، لكن اللاعبون بإمكانهم المشاركة بعد 7 أو 8 أسابيع من التوقف. لن يكونوا في كامل جاهزيتهم، لكنهم سيمكنهم اللعب، لا أشك في ذلك".

وواصل "كل الفرق ستكون في نفس الوضع بدنيا. ستكون المباريات هي تدريباتنا".

المدرب الإيطالي اكمل "لا يهم موعد استئناف المسابقة، لكن المهم هو أن يكون الجميع آمنين وقت اتخاذ القرار. لا أقصد اللاعبون فقط، لكل كل من يعمل في المجال من صحفيين ورجال أمن وعمال وما إلى ذلك".

أنشيلوتي فتح الباب أيضا للعب بدون جمهور، فقال "اللعب أمام مدرجات خالية ليس الخيار المثالي بالنسبة لكرة القدم، لكن لا مشكلة إن اضطررنا لذلك من أجل سلامة الجميع".

أنشيلوتي تولى تدريب إيفرتون في شهر ديسمبر الماضي. فاز في 5 مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر أربعة.

إيفرتون يحتل حاليا المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 6 نقاط عن ولفرهامبتون صاحب المركز السادس المؤهل للدروي الأوروبي في الموسم المقبل.

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