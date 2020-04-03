اختبار في البيت - هل ترى نفسك خبيرا في الدوري الإسباني؟

يعد كل من ريال مدريد وبرشلونة أحد أهم الأندية في العالم وبكل تأكيد تسيد كل منهما قمة الدوري الإسباني لفترة، وإن كنت من عشاق الدوري الإسباني وكرته، فهل تعرف تاريخه جيدا؟

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