اختبار في البيت - هل ترى نفسك خبيرا في الدوري الإسباني؟

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 14:16

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

يعد كل من ريال مدريد وبرشلونة أحد أهم الأندية في العالم وبكل تأكيد تسيد كل منهما قمة الدوري الإسباني لفترة، وإن كنت من عشاق الدوري الإسباني وكرته، فهل تعرف تاريخه جيدا؟

حسنا هذا الاختبار لك.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم اختبار في البيت.

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