بعد برشلونة.. أتليتكو مدريد يعلن تخفيض 70% من رواتب لاعبيه

أعلن أتليتكو مدريد الإسباني تخفيض أجور لاعبيه بنسبة 70% مثلما فعل برشلونة وفقا لقانون تعديل الأجور المعروف بـ "ERTE".

وهي اختصار لـ Expediente Temporal de Regulación de Empleo، أو "الملف المؤقت لتنظيم العمل"، لعلها تسمية مهذبة لقرار الاقتطاع من أجور العاملين.

وستذهب أجور اللاعبين المُقتطعة للعاملين بالنادي من أجل أن يحصلوا على رواتبهم بالكامل.

ويعد برشلونة أول فريق طبق قانون تعديل الأجور في إسبانيا لمواجهة الأزمة الجارية (طالع التفاصيل).

وتوقفت كافة الأنشطة الرياضية في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا الذي ضرب البلاد، إذ تعد ثاني أكثر دولة أوروبية تضررا بعد إيطاليا.

وجاء بيان أتليتكو مدريد كالآتي:

El primer equipo y los miembros del Comité de Dirección del club aportarán a partes iguales las cantidades necesarias para complementar el salario de 430 empleados afectados por el ERTE ➡ https://t.co/7uohA4aUSz — Atlético de Madrid (@Atleti) April 2, 2020

"أدى تعليق النشاط بعد الإعلان عن حالة التوقف في إسبانيا نتيجة للأزمة الصحية Covid-19 إلى دفع أتلتيكو دي مدريد إلى دراسة تدابير لحماية الجدوى الاقتصادية للنادي. وبسبب هذا الوضع المعقد، بهدف ضمان مستقبل النادي اتخذ أتلتيكو مدريد قرارا بتقديم ملف تنظيم العمل المؤقت (ERTE)".

"يتفهم اللاعبون والمدربون في الفريق الأول ضرورة أن يقدم النادي هذا ERTE، ويحترم شروطه ويقبل التأثير الاقتصادي الناتج على دخلهم. وقع جميع أعضاء الفريق الأول اتفاقية داخلية مع النادي يحدد سيناريوهين مختلفين اعتمادا على تطور الموسم الحالي 2019-2020".

"سيتضمن الملف تخفيضا بنسبة 70% من رواتب المدربين واللاعبين في الفريق الأول للرجال، الفريق الأول للسيدات وأتلتيكو دي مدريد بي لمدة حالة التوقف".

"منذ اللحظة الأولى، كان هدف النادي عند دراسة التدابير الممكنة لمعالجة هذا الوضع الدقيق هو التقليل إلى أقصى حد ممكن من تأثير التدابير المذكورة على رواتب موظفيه. والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الفريق الأول سيكون أيضا السماح للنادي بتكميل رواتب 430 موظفا متضررا من ERTE، حيث يتم استبعاد اللاعبين والمدربين فقط من الفرق المهنية. ولتحقيق ذلك، سيساهم الفريق الأول بنصف المبلغ الضروري وأعضاء لجنة إدارة النادي، تتكون من الرئيس التنفيذي ومديري المناطق المختلفة، والنصف الآخر".

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