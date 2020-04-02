تقرير: متفوقا على ميسي.. رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم

الخميس، 02 أبريل 2020 - 19:21

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

يقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو من أن يصبح أول مليادرير في عالم كرة القدم والثالث في المجال الرياضي.

ووفقا لموقع "Business Insider" فأن البرتغالي سيتبع كل من تايجر وودز أسطورة الجولف وفلويد مايويذر لاعب الملاكمة الذي يجنى مليار دولار أثناء مسيرته.

ولن يتأثر رونالدو وفقا للتقرير بتخفيض جزء من راتبه مع نادي يوفنتوس الإيطالي في ظل توقف المسابقات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ويعود الفضل في أرباح البرتغالي لعلامته التجارية والتي حققت ربحا تخطى 100 مليار يورو في 2019 فقط.

ومن المتوقع أن ينضم رونالدو للقائمة في الموسم الجاري، ورغم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي جنى أكثر من رونالدو الموسم الماضي إلا أن البرتغالي سيكون أول لاعب كرة قدم يدخل القائمة.

التقرير أضاف أيضا أن السويسري روجر فدرير أسطورة التنس سيكون أول لاعب في الملاعب الصفراء ينضم للقائمة أيضا.

رونالدو ولاعبو يوفنتوس قد وافقوا على التنازل عن راتب شهر ونصف بسبب توقف الأحداث الرياضية (طالع التفاصيل).

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