خليك في البيت - طارق مؤمن ولعبة الأسئلة.. لقب العالم لن ينسى والأعمال الكوميدية لكسر التوتر

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع أحد نجوم الاسكواش، طارق مؤمن بطل العالم الحالي.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

- أمر تتعود على فعله قبل المباريات الصعبة؟

أشاهد أي عمل كوميدي لكسر حالة التوتر قليلا، بالتأكيد بجانب الاهتمام بالنوم والأكل.

- إنجاز تتمنى تحقيقه؟

بعد فوزي بلقب بطولة العالم هذا الموسم، لدي هدف جديد وهو الوصول للتصنيف رقم 1 عالميا لشهور متتالية.

- إذا كنت بطلا للعبة بخلاف الاسكواش فماذا ستختار؟

أعتقد سأختار التنس لأني أحبها كرياضة ومتابع جيد لها، كما أن التشابه بينها وبين الاسكواش يجعلني أفهم ما يدور في ذهن اللاعبين خلال المباريات ووقت النقاط الفاصلة.

- أصعب موقف في مسيرتك؟

بالتأكيد مرت عليّ العديد من المواقف الصعبة، لكن أصعبهم نهائي بطولة العالم فرق في فرنسا عام 2013.

لم يتم اختياري ضمن البعثة في البداية، وفي آخر لحظة اعتذر أحد أعضاء الفريق، كان لا بد من سفري بدلا منه بعد أن حصلت على إجازة نهاية الموسم.

وصلنا للنهائي أمام إنجلترا وكانت مباراتي لها أهمية كبيرة لحسم اللقب، لكن قلة لياقتي البدنية نتيجة الإجازة ومباراة قوية في نصف النهائي حسمت تأهلنا بصعوبة، أثرت على أدائي وحصدت إنجلترا اللقب بعد خسارتي أنا وزميلي كريم درويش في مباراة أخرى صعبة.

- مباراة لا تنساها والسبب؟

نهائي بطولة العالم فردي عام 2019 في الدوحة، فزت فيها على النيوزلاندي بول كول وحققت اللقب للمرة الأولى في مسيرتي، بالتأكيد لن أنساها أبدا ولن أنسى المساندة هناك من الجمهور المصري العظيم لي في ذلك اليوم.

- هل تشجع كرة قدم؟ لو مشجع ما هي فرقك المفضلة؟

في الحقيقة كنت متابع أكثر عندما كنت أصغر في السن، وأشجع النادي الأهلي، حاليا أفرح بفوز الأهلي لكن متابعتي باتت أٌقل واهتمامي أكثر بالرياضات الفردية وبالأخص التنس.

- اختر أفضل 5 رياضيين عالميين تاريخيا بالنسبة لك؟

روجر فيديرير، رافاييل نادال، سيرينا ويليامز (تنس) - يوسين بولت (ألعاب قوى) - مايكل فيلبس (سباحة).

- اختر أفضل 5 رياضيين مصريين تاريخيا بالنسبة لك؟

عمرو شبانة (اسكواش) - محمد صلاح (كرة قدم) - محمد أبو تريكة (كرة قدم) رنيم الوليلى (اسكواش) - فريدة عثمان (سباحة).

- العمل الفني المفضل لك.

يمكنني اختيار فيلم الناظر من الأفلام التي لا أشعر بملل تجاهها أبدا مهما شاهدته.

أحب أيضا أفلام هنيدى عامة ومسلسلات دنيا سمير غانم.

- فنان لا تفوت أي عمل فني له؟

في الحقيقة لا يوجد فنان معين، هناك الكثير من الفنانين لهم الكثير من الأفلام والمسلسلات الجيدة، وعندما يكون لدي وقت أتابع ما يشيد به الناس من أفلام ومسلسلات، الأعمال الأجنبية أيضا وليس العربي فقط.

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