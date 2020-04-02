خليك في البيت - محمد فضل ولعبة الأسئلة.. الأفضل في مصر ومثله الأعلى

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة ضيفنا محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، ومهاجم الأهلي والإسماعيلي السابق.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

أول قميص كرة قدم قمت بشرائه؟

رونالدو إنتر ميلان

أول مرة ذهبت فيها إلى الاستاد؟

كانت مواجهة الأهلي ضد اتحاد عثمان

أحرف لاعب في مصر؟

الأفضل عبد الله السعيد، لكن الأحرف حاليا أيمن حفني وعموما حازم إمام وعبد الستار صبري

من كان سبب حبك في ناديك المفضل؟

سبب حبي في الأهلي محمود الخطيب وبالطبع والدي رحمة الله عليه كان عضوا عاملا في النادي.

أقوى لاعب واجهته بحكم مركزك؟

وائل جمعة.

أقوى مدرب واجهته؟

جوزفالدو فيريرا مع الزمالك

أفضل هدف شاهدته؟

هدف مارادونا في كأس العالم ضد إنجلترا، هدف سجله بيركامب لأرسنال وآخر أعجبني للغاية لفان باستن وهو هدف شهير.

مثلك الأعلى قبل احترافك الكرة؟

الظاهرة رونالدو

تتوقع عودة الرياضة مجددا؟

عودة الرياضة قرار دولة لأنه خارج إدراك اي عقل في مواجهة فيروس ووباء عالمي تأثر به العالم ككل، طبعا صحة المواطنين اهم من اي مسابقات.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا:

بوشكاش.. اسم تعرف به المجر رغم سلبه جنسيته.. أسس مملكته في مصر

مدرب المدينة المنورة يحكي لـ في الجول تفاصيل الشفاء من كورونا: الجميع بكى لسوء حالتي

أسامة عرابي لـ في الجول: رحيل إكرامي وعاشور وفتحي لن يؤثر بشكل كبير على الأهلي

خليك في البيت - مصطفى كيجو ولعبة الأسئلة.. المشاركة في المونديال بعمر 19 ومباراة لا تنسى بالدوري

تقرير: إنهاء الموسم في بلجيكا وتتويج كلوب بروج بطلا للدوري