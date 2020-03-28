راؤول جارسيا: تتحلون بالإحسان والتواضع في وقت الأزمات فقط!

يؤمن راؤول جارسيا لاعب أتليتك بلباو، أن الأعمال الخيرية ليست حصرية على أوقات الأزمات فحسب.

راؤول جارسيا النادي : أتليتك بلباو أتليتك بلباو

وشهدت الأيام الماضية تدافع الكثير من المشاهير للتبرع بمبالغ طائلة للمؤسسات الصحية، في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وصرّح جارسيا: "نعيش وضعا لم نختبره من قبل، وفي مثل هذه الأوقات السيئة يتعلّم الناس. أتمنى أن يساعد ذلك في تغييرنا".

وأضاف في تصريحات نقلتها ماركا: "ليس ضروريا أن تكون مُحسنا ومتواضعا عندما تسوء الأوضاع فقط، بل عليك أن تكون كذلك طوال الوقت".

وأتم مهاجم أتليتكو مدريد السابق: "كما أنه لا يتوجب التبرع لجهات محددة بعينها، بل يجب البحث عن المحتاجين في كل مكان، سواء كنت ستساعد بمالك أو وقتك أو شيء آخر. هذه الأزمة أوضحت أن مساعدة الآخرين أمر ضروري دائما".

جارسيا (33 عاما) كان يستعد لتحقيق لقب تاريخي مع بلباو الذي وصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا في مواجهة ريال سوسيداد، قبل أن يُعلَّق النشاط لأجل غير مسمى، وتتراجع كرة القدم إلى مؤخرة الأولويات.

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