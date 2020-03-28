أنشيلوتي: كلوب أخبرني أن مواجهة أتليتكو كانت "تصرفا إجراميا"

أفصح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ إيفرتون، عن عدم ارتياح يورجن كلوب مدرب ليفربول لمواجهة أتليتكو مدريد، في ظل تفشي فيروس كورونا.

ليفربول خسر مواجهة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد أمام أتليتكو مدريد بنتيجة 2-3 يوم 11 مارس، مباشرةً قبل تعليق أنشطة كرة القدم في القارة الأوروبية؛ لتفشي وباء كورونا.

وصرّح أنشيلوتي لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "كلوب أخبرني أن اللعب في ظل هذه الظروف هو تصرف إجرامي، وقد كان مُحقا".

وأضاف أنشيلوتي: "الأولوية اليوم هي الصحة والسيطرة على الوباء، أما أي شيء آخر فهو ثانوي".

وأتم المدرب الإيطالي المخضرم:"لا أبالي بموعد استئناف الموسم أو موعد انتهائه، صدقوني، أنا لا أبالي، حاليا الأمر في مؤخرة اهتماماتي".

وشهدت مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد، ارتحال عدة آلاف مشجعا إسبانيا لدعم فريقهم، أيام معدودة قبل وصول الوضع إلى مرحلة الانفجار.

وتُعد هذه المواجهة آخر مباراة كبيرة تُلعَب في عالم كرة القدم، قبل أن تُعلَق كافة البطولات مع وصول فيروس كورونا إلى مرحلة خطرة في انتشاره.

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