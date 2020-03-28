هنري: مارسيال مثلي تماما وقت الوصول لآرسنال.. الخوف من تأثير زملائه

السبت، 28 مارس 2020 - 19:10

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد - واتفورد

"أنتوني مارسيال مع مانشستر يونايتد تماما مثلي عندما وصلت إلى أرسنال". هكذا وصف تييري هنري أداء مارسيال في الوقت الحالي.

يقول لي ديكسون لاعب أرسنال السابق في مدونته، بأن تيري هنري أخبره برأيه في مارسيال خلال وقت سابق.

وحسب مدونة ديكسون التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" فإن هنري قال "هو بالظبط مثلي عندما وصلت إلى أرسنال قديما. كل ما يحتاجه هو مزيد من الانخراط والتحسن، ولا أعرف إن كان زملائه في مانشستر يونايتد هم الأنسب لذلك".

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ديكسون أكمل في مدونتة "حديث هنري عن مارسيال يؤكد أن مارسيال لاعب جيد بالفعل. لا أقول أنه تماما مثل هنري في قدراته، لكن على الأقل باستطاعته أن يكون في نفس المستوى إذا وصل لمانشستر يونايتد في وقت سابق، مثلما فعلنا نحن مع هنري".

وأتم "الأمر كله متوقف على الدروس التي يتعلمها، وكلما تعلم أكثر، كلما تطور وتحسن أكثر".

مارسيال يقدم هذا الموسم أفضل أداء منذ موسمه الأول مع مانشستر يونايتد. صاحب الـ 24 عاما سجل 16 هدفا قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

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