أخبار جيدة لـ ديبالا: لا إصابات بفيروس كورونا في أسرته

السبت، 28 مارس 2020 - 18:16

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس - بريشيا

كشفت نتائج التحاليل عن عدم إصابة أفراد أسرة باولو ديبالا نجم يوفنتوس بفيروس كورونا.

وحسب صحيفة "توتو ميركاتو"، فإن الفحوصات أثبتت عدم إصابة أسرة ديبالا في الأرجنتين بفيروس كورونا، رغم إعلان إصابة اللاعب من قبل.

باولو ديبالا سيخضع لتحاليل جديدة خلال أسبوع من الآن، وذلك للتعرف على مدى علاجه.

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ديبالا واحد من ثلاثة لاعبين أصيب بفيروس كورونا في يوفنتوس، ومعه دانييلي روجاني أول المصابين، وبلايس ماتويدي لاعب الوسط الفرنسي.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا، الحالات ارتفعت إلى 86498، بينما وصلت الوفيات إلى 9134 حالة وتعافي 10950.

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