وائل جمعة يرد على "هجوم كبير على الأهلي"

كتب وائل جمعة أسطورة الأهلي والمحلل الحالي في بي إن سبورت ردا على ما وصفه بأنه "هجوم كبير على الأهلي".

وقال جمعة عبر تويتر: "صباح الخير .. الفتره الأخيرة هجوم كبير على الاهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفترض أنهم محايدين ولكنهم يرون بعين واحدة فقط".

وأضاف "بالنسبة للاعبين، يجب على كل منهم أن يتذكر كيف كان قبل الأهلي وألا ينس ما أضافه الأهلي له".

وشدد "كفى مزايدات فارغة وتصفية حسابات على حساب الأهلي".

وأكمل "بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده، لا بد من التعامل بمعيار واحد ونعرف أن لاعبي الكرة لهم فترة زمنية وغير مخلدين.

وأتم "الأهلي طوال عمره يحترم لاعبيه وفي نفس الوقت يبحث عن مصلحته، وهذا هو الاحتراف الذي تبحثون عنه".

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