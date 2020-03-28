نجوم مصر 1934 – (4) حسن رجب.. عوقب لتوقيعه لـ الزمالك وصاحب التتويج الأخير

يقتصر تاريخ مصر في كأس العالم على 3 مشاركات، وتظل المشاركة في 1990 هي الأكثر شهرة في الشارع المصري، رغم المشاركة المبكرة للغاية في 1934 والتي لا تحصل على حقها الكافي.

11 نجما شاركوا في الظهور الأول لكأس العالم 1934، ويعد أكثرهم شهرة عبد الرحمن فوزي صاحب الثنائية في شباك المجر، مباراة مصر الوحيدة في المونديال حتى 1990.

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة لنجوم منتخب مصر الـ 11 الذين شاركوا في كأس العالم 1934 ونلقي عليهم الضوء بشكل أكبر.

ولد حسن رجب حسن رجب سيد عام 1904 في حي بحري بالإسكندرية وهو الذي عُرف بأنه حي لاعبي كرة القدم.

حيث قدم حي بحري كل من حسين حجازي والديبة والبوري وسعد راشد والسيد حودة.

انضم لنادي الاتحاد السكندري واشتهر بقوته في مركز الدفاع وحقق لقب كأس البلدية عام 1929 وكأس الملك فؤاد للمناطق عام 1930.

كما اشتهر بقوة تسديداته ولعب الكرة برأسه من مسافات بعيدة.

كأس العالم 1934

وفقا لحديث مصطفى كامل منصور حارس المنتخب في كأس العالم 1934، فأن حسن رجب خاض مباراة المجر في مركز قلب الدفاع الأيسر رغم عدم اعتياده على هذا المركز إذا واجه أفضل جناح المجر الأيمن حينها الذي كان مكمن الخطورة.

إيقاف بسبب الزمالك

وعندما تولى حسين صبري باشا –خال الملك فاروق- رئاسة نادي الأولمبي ضمه لصفوفه وجاور حميدو شارلي وخميس عاشور وحافظ كاسب.

فاز مع الأولمبي بلقبي كأس مصر عامي 1933 و1934 ومنذ حينها لم يحقق الفريق السكندري اللقب مجددا.

عندما وقع لنادي المختلط (الزمالك) أصدر إسماعيل صبري محافظ الإسكندرية قرارا بإيقافه.

واشتهر حسن بحلاوة صوته إذ كان يغني من أجل تشجيع وتحفيز زملائه في الأولمبي.

توفي في أكتوبر 1973 عن عمر يناهز 69 عاما.

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