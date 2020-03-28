رئيس يويفا: علينا الانتظار.. والمسؤولية تقع على السلطات

اعترف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الموسم الحالي ربما قد يكون انتهى في حال لم تستأنف المسابقات قبل نهاية يونيو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

رئيس "يويفا" تحدث لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية قائلا: "في تلك اللحظات الصعبة، الأهم هو حياة الإنسان وإخراجه من الوضع الكارثي، بالطبع إيقاف الكرة يفسر أن أوروبا والعالم توقفوا".

وتابع "لا نعرف موعد نهاية الأمر، لكن نمتلك خطة أ وب وج، نتواصل مع الدوريات والأندية وروابط العمل، نتنظر فقط مثل باقي القطاعات".

وتطرق للحديث عن حلول مختلفة لإعادة النشاط الرياضي: "قد نبدأ مجددا في منتصف مايو، منتصف يونيو أو في نهايته، إذا لم ننجح قد يكون الموسم ضاع".

وأردف "هو اقتراح آخر بإنهاء الموسم قبل بداية الموسم الجديد والذي قد تؤجل بدايته لوقت لاحق".

وأكمل "من الصعب تخيل إقامة المباريات دون حضور جماهيري، إذا شمل الأمر الدوريات المحلية، فأنا لا أفكر في إقامة نهائيات البطولات الأوروبية خلف أبواب مغلقة".

وعن مباراة أتالانتا وفالنسيا التي كانت الشرارة الأولى لتفشي الفيروس في إيطاليا وإسبانيا وتبعها توقف الأنشطة الرياضية في البلدين أضاف: "عندما أقيمت مباراة أتالانتا وفالنسيا كان الوضع عاديا في أنحاء أوروبا، مباراة الإياب أقيمت في غياب الجماهير الذي تجمعوا خارج الملعب وتلك تقع تحت مسؤولية السلطات الإسبانية".

وأتم "تلقينا نقدا بسبب مباراة الذهاب في ميلانو، لم يكن يعلم أحدا في 19 فبراير أن لومبارديا ستكون مركز الوباء، هل كان لا يجب علينا إقامة المباراة؟ هناك سلطات مسؤولة".

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