نجوم الإسماعيلي يجيبون لـ في الجول.. لماذا يعاني الدراويش في الدوري؟

18 مباراة خاضها الإسماعيلي في الدوري جمع خلالهم 22 نقطة فقط، فاز الدراويش في ست مباريات فقط.

في المقابل خسر الإسماعيلي ثماني مباريات وهو عدد ضخم مقارنة بما يريد الفريق تحقيقه بالتأهل للمشاركة الإفريقية الموسم المقبل.

وودع الدراويش بطولة كأس مصر مبكرا من دور الـ16 على يد بيراميدز.

ولكن رغم ذلك فإن الضوء الوحيد حتى الآن في موسم الإسماعيلي هو تأهله لنصف نهائي البطولة العربية وفوزه على الرجاء المغربي بهدف دون رد في الذهاب في مصر.

فما سبب الوضع الحالي محليا؟

كل التصريحات الآتية على لسان نجوم الإسماعيلي لـFilGoal.com.

قال علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي: "كثرة تغيير المدربين ساهم في عدم ثبات التشكيل وأفقد الانسجام بين اللاعبين والمدير الفني".

وأكمل "ديديه جوميز أبعد عددا من العناصر كانت قد نجحت في إثبات قدراتها مثل بيكيتي محمد مخلوف ومحمد بيومي".

وأضاف "الفريق يحتاج لاستقرار في الإدارة الفنية قبل كل شيء".

وقال أحمد العجوز مدرب الفريق السابق: "المدرب الأجنبي لن يستطيع قيادة الفريق حاليا في هذه الظروف الصعبة بل أبناء النادي هم الأقدر حاليا، لكن بشرط عدم التدخل في عملهم".

وتابع "عدا سيباستيان ديسابر فالمدربين الأجانب لم يثبتوا أنفسهم، والإسماعيلي لديه لاعبين جيدين فرديا ولكن جماعيا لا يوجد فريق جيد، يجب أن يتواجد مدرب قادر على صهر كل تلك الإمكانيات لصالح الفريق".

واتفق معه خالد القماش المدير الفني الأسبق للفريق وقال: "كل من تولى تدريب الإسماعيلي من المدربين الأجانب كانوا دون المستوى عدا سيباستيان ديسابر وهم سبب النتائج الحالية".

وأضاف "تأثير المدربين الأجانب ضعيف والنادي يعاني من أزمات مالية فكيف يتعاقد مع مدربين أجانب؟.

وأكمل "يجب الاعتماد على أبناء النادي".

وقال أشرف خضر مدرب الفريق الأسبق "اللاعبون في الإسماعيلي حاليا كلهم مميزين ودوليين مثل فخر الدين بن يوسف مع تونس لذا المشكلة تتعلق بالمدرب".

وأوضح "المدرب هو المسؤول عن تطوير الفريق وتعديل الأخطاء بشكل مستمر ولكن حاليا لا أرى ذلك يحدث بل يوجد تكرار للأخطاء".

وتساءل أشرف خضر "كيف يتعرض الإسماعيلي لكل تلك الهزائم وبشكل مكرر؟".

وعلى عكس سابقيه يؤمن أبو طالب العيسوي مدرب الدراويش الأسبق أن "لاعبو الإسماعيلي حاليا ليسوا على مستوى النادي وبعضهم لا يتحمل مسؤولية القميص الذي يرتديه".

وأضاف "كل ذلك إلى جانب عدم ثبات القوام الأساسي للفريق في ظل الاستغناء والبيع المتكرر لأعضاء الفريق مما ساهم في حدوث هزة فنية".

وأتم "من الضروري أن تتم اختيار عناصر جيدة تبقى لفترة طويلة سويا ليجد الإسماعيلي قوام أساسي يستطيع الاعتماد عليه يساهم في منافسته على المربع الذهبي بالدوري على أقل تقدير بالإضافة لتوفير الاستقرار للأجهزة الفنية".

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