تقرير: الاتحاد الآسيوي يدرس استكمال دوري الأبطال بنظام التجمع في أغسطس

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استكمال بطولة دوري الأبطال بنظام التجمع في شهر أغسطس المقبل، وفقا لتقرير نشرته القنوات الرياضية السعودية.

وقال التقرير إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خاطب الاتحادات الوطنية التي تشارك أنديتها في دوري الأبطال، لاستشارتها بشأن إقامة بقية مباريات دور المجموعات بنظام التجمع في شهر أغسطس المقبل، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

نظام التجمع، يعني خوض أكثر من مجموعة مبارياتها في دولة واحدة، على سبيل المثال، أن تخوض أول مجموعتين من غرب آسيا في دولة واحدة وهكذا.

ولم تقم سوى مباراتين فقط في دور المجموعات من البطولة بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

وتوقفت المسابقات الرياضية في العالم أجمع بعد تفشي فيروس كورونا، بل واضطرت معظم الدول لاتخاذ قرارها بالعزل للحد من تفشي الفيروس.

وكان الاتحاد قد أجل بعض المباريات في بداية شهر مارس الجاري مع تفشي الفيروس في شرق القارة، قبل أن يصبح وباء عالميا بإعلان منظمة الصحة العالمية.

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