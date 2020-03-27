رسالة من إكرامي للنجوم الحقيقيين

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي رسالة إلى الأطباء والممرضين المصريين الذين يواجهون تفشي فيروس كورونا مطلقا عليهم "النجوم الحقيقيين".

شريف إكرامي النادي : الأهلي

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة "فيروس صغير وقفت الدول عاجزة أمامه".

وواصل "شيء غير مرئي أثبت للعالم أن القوة الحقيقية ليست في الجيوش والسيطرة ليست للقوة العظمى".

وأضاف "رسالة إلهية بسيطة كشفت للبشر حجمهم الحقيقي وأثبتت وهم كبير نعيشه و نصدقه، أزمة ستنتهي يوما بإذن الله و لكن علينا إدراك أن مهما بلغت قوتنا فلا نملك من الأمر شيء".

فيروس صغير وقفت الدول عاجزه أمامه،شيء غير مرئي اثبت للعالم ان القوه الحقيقية ليست في الجيوش،و السيطرة ليست للقوي العظمي،رساله الهيه بسيطه كشفت للبشر حجمهم الحقيقي و اثبتت وهم كبير نعيشه و نصدقه،ازمه ستنتهي يوماً بإذن الله و لكن علينا ادراك ان مهما بلغت قوتنا فلا نملك من الامر شيء — SherifEkramy (@SEkramyofficial) March 27, 2020

وتابع حارس الأهلي ومنتخب مصر حديثه "تحية للنجوم الحقيقيين في هذا البلد أطباء مصر وممرضيها و كل من يساهم في مواجهة هذه الأزمة و من يخاطر بسلامته لضمان سلامتنا".

وأتم إكرامي "التزامي في بيتي اقل ما أقدمه كمساعدة حتي لا تضيع جهودكم هباء رجاءً إذا أردنا احتواء الأزمة في أقصر وقت فعلينا البقاء في المنازل قدر المستطاع و لنا الاختيار".

تحيه للنجوم الحقيقيين في هذا البلد أطباء مصر وممرضيها و كل من يساهم في مواجهة هذه الازمه و من يخاطر بسلامته لضمان سلامتنا،التزامي في بيتي اقل ما أقدمه كمساعده حتي لا تضيع جهودكم هباء،رجاءً إذا اردنا احتواء الازمه في اقصر وقت فعلينا البقاء في المنازل قدر المستطاع و لنا الاختيار!! — SherifEkramy (@SEkramyofficial) March 27, 2020

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