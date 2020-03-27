رسالة من إكرامي للنجوم الحقيقيين

الجمعة، 27 مارس 2020 - 18:44

كتب : FilGoal

شريف إكرامي في مران الأهلي

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي رسالة إلى الأطباء والممرضين المصريين الذين يواجهون تفشي فيروس كورونا مطلقا عليهم "النجوم الحقيقيين".

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة "فيروس صغير وقفت الدول عاجزة أمامه".

وواصل "شيء غير مرئي أثبت للعالم أن القوة الحقيقية ليست في الجيوش والسيطرة ليست للقوة العظمى".

أخبار متعلقة
نجوم مصر 1934 - (3) إسماعيل رأفت.. من الزمالك للترسانة والمحترف الأول في فرنسا مدير مكافحة الأمراض في الإسماعيلية لـ في الجول: وضع مجدي مطمئن.. وكُلفت بمتابعة الفريق أنا سيد معوض (6) – الأهلي.. ودرس جوزيه

وأضاف "رسالة إلهية بسيطة كشفت للبشر حجمهم الحقيقي وأثبتت وهم كبير نعيشه و نصدقه، أزمة ستنتهي يوما بإذن الله و لكن علينا إدراك أن مهما بلغت قوتنا فلا نملك من الأمر شيء".

وتابع حارس الأهلي ومنتخب مصر حديثه "تحية للنجوم الحقيقيين في هذا البلد أطباء مصر وممرضيها و كل من يساهم في مواجهة هذه الأزمة و من يخاطر بسلامته لضمان سلامتنا".

وأتم إكرامي "التزامي في بيتي اقل ما أقدمه كمساعدة حتي لا تضيع جهودكم هباء رجاءً إذا أردنا احتواء الأزمة في أقصر وقت فعلينا البقاء في المنازل قدر المستطاع و لنا الاختيار".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

الإسماعيلي لـ في الجول "محمد مجدي في الحجر الصحي لحين ظهور نتيجة التحليل"

في ظل أسطورة - "ديفيد".. بيكام الجديد

فرجاني ساسي يتكفل بـ100 أسرة

حوار في الجول – حسن نصر يروي تفاصيل كأس مصر للمصري.. موقف رائع مع الخطيب وإنجاز أوروبي

خليك في البيت – إبراهيم المصري ولعبة الـ8 أسئلة.. موقف ومباراة لن ينساهما

إكرامي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير مغربي: كاف يستعد لتأجيل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 21 دقيقة | إفريقيا
رابطة الدوري الإنجليزي: نناقش التبعات الاقتصادية الناتجة عن توقف كرة القدم ونصل للقرار قريبا 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الاتحاد الآسيوي يدرس استكمال دوري الأبطال بنظام التجمع في أغسطس 50 دقيقة | آسيا
كتاب في البيت - أنا إبراهيموفيتش.. (5) حين قررت أن أخدش صلعة الأحمق جوارديولا ساعة | حكايات في الجول
ديبالا يوضح معاناته مع فيروس كورونا: أتنفس بصعوبة ساعة | أوروبا
رسالة من إكرامي للنجوم الحقيقيين 2 ساعة | مصر
مدير مكافحة الأمراض في الإسماعيلية لـ في الجول: وضع مجدي مطمئن.. وكُلفت بمتابعة الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
أنا سيد معوض (6) – الأهلي.. ودرس جوزيه 2 ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 الحقيقة وراء حسام عاشور 4 حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك
قد ينال إعجابك