مدير مكافحة الأمراض في الإسماعيلية لـ في الجول: وضع مجدي مطمئن.. وكُلفت بمتابعة الفريق

قال أحمد ناصف مدير مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة في مدينة الإسماعيلية إن وضع محمد مجدي مدافع فريق الإسماعيلي مطمئن، مشيرا إلى انتظار الفحوص النهائية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩". وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح ناصف لـFilGoal.com قائلا: "وضع محمد مجدي لاعب الإسماعيلي مطمئن حتى الآن، خاصة وأن الأشعة المقطعية التي أجريت على الصدر أكدت خلوه من الأمراض".

وأضاف "نتيجة العينة التي أخذت من اللاعب ستظهر يوم السبت للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه".

وواصل "اطمأننت على لاعبي الفريق وأعضاء الأجهزة المختلفة".

وأتم "لا توجد أي شكوى من جانب أي لاعب وستتم المتابعة معهم بشكل مستمر وأنا مكلف بتلك المتابعة لأفراد بعثة الإسماعيلي العائدة مؤخرا من المغرب بعد تأجيل مواجهة الرجاء".

محمد مجدي لاعب المصري والزمالك السابق والإسماعيلي حاليا نشر صورة له داخل الحجر الصحي، طالبا الجميع بالدعاء له.

وكشف الإسماعيلي لـFilGoal.com تعرض محمد مجدي "لارتفاع حاد في درجة الحرارة" قبل أن يخضع لتحاليل فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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