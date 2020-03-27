خليك في البيت – ثريا محمد ولعبة الأسئلة.. موقف لا تنساه ولقب تطمح لتحقيقه

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع واحدة من نجوم كرة السلة، ثريا محمد لاعبة الأهلي.

- لاعبة تطمئني بوجودها في فريقك؟

كلنا نكمل بعض ولا يوجد لاعبة بعينها

- بطلة في لعبة أخرى؟

لم أتخيل نفسي في لعبة أخرى بخلاف كرة السلة

- موقف لا تنسيه في مسيرتك؟

موقف حلو عندما حصلت على لقب هدافة إفريقيا بـ 85 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن لاعبة كوت ديفوار.

كانت آخر مباراة بيننا وأنا لعبت 12 دقيقة وهي 28 دقيقة وكنا متعادلتين لكن ساعدتني لاعبات مصر والتوفيق كان حليفي.

- نجومك المفضلين في كرة القدم محليا؟

في كرة القدم أيضا أبو تريكة وبركات

-الأندية التي تشجيعها محليا وعالميا؟

الأهلي طبعا محليا، وليفربول بسبب محمد صلاح وبرشلونة

من أفضل بالنسبة لك ليبرون جيمس ولا ستيفن كيري؟

كل لاعب له مركزه الخاص

- فنان لا تفوتي عمل له؟

أحمد حلمي وأحمد عز

- أفضل عمل فني؟

الباشا تلميذ و الناظر

-أكثر لاعب تفضيله في الأهلي؟

رمضان صبحي

-أفضل من دربك سواء في المنتخب أو الأهلي؟

أي شخص تدربت تحت يده استفيد منه أكبر استفادة.

-نقطة سجلتيها ولن تنسيها؟

أهم ثلاثية في بطولة إفريقيا التي حصدناها لأول مرة.

اهم ثلاثيه في البطولة خلانا ناخد افريقيا لاول مرة pic.twitter.com/CKWunlHqzF — Soraya Mohamed (@Sorayamohamed_) March 26, 2020

-كيفية التوفيق بين ممارسة اللعبة والعمل في بنك؟

أحاول إنهاء عملي مبكرا للحاق بالتدريبات والمباريات والتي لا تتعارض نهائيا مع عملي، وإذا احتجت للسفر أحصل على إجازة.

اعتدت الأمر منذ الدراسة والجامعة وأستطيع التوفيق بينهما خاصة أنني أعمل منذ 3 سنوات.

-إذا كنتي لاعبة كرة قدم كيف سيكون مستواكي؟

لا أستطيع لعب الكرة 🙂

-هل آثر الحجاب عليك في بطولات خارجية؟

لا، الحمد لله

-لقب تطمحي لتحقيقه مع الأهلي أو المنتخب؟

بطولة إفريقيا للأندية مع الأهلي، والمنتخب هو الوصول لكأس العالم أو الأولمبياد.

-ميسي أم رونالدو؟

ميسي

-كيف تتخطي حاجز ملل البقاء في المنزل؟

مشاهدة التلفزيون مع أهلي والحديث مع أصدقائي عن طريق "فيديوكول".

-أكثر لقب محبب لكي أطلقه عليكي الجماهير؟

كيلوباترا.

-لاعبة يعجبك أدائها وتتمنى اللعب بجوارها.

مايا مور.

-سبب اختيار الرقم 8؟

اعتدت عليه من صغري.

-كيف بدأتي ممارسة كرة السلة، وما هي الخطوات؟

لعبت بطولات محلية من عمر 14، ثم بعمر الـ 16 انضممت للمنتخب، وأتدرب كثيرا بمفردي بعد التمرين الأساسي.

-أكثر 3 مطربين تفضليهم؟

عمرو دياب، محمد حماقي، محمد منير

-ما الفرق بين وجود وغياب الجماهير في الصالات؟

نفوز بالجمهور ومن أجلهم إذا كنا متأخرين.

-أكثر مباراة كانت في المتناول وخسرتيها؟

نصف نهائي بطولة إفريقيا.

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