رسالة من المصري للاعبه السابق المشتبه في إصابته بـ كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

محمد مجدي - المصري

حرص النادي المصري على دعم لاعبه السابق محمد مجدي، وذلك بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

محمد مجدي لاعب المصري والزمالك السابق والإسماعيلي حاليا نشر صورة له داخل الحجر الصحي، طالبا الجميع بالدعاء له.

وكشف الإسماعيلي لـFilGoal.com تعرض محمد مجدي "لارتفاع حاد في درجة الحرارة" قبل أن يخضع لتحاليل فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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ونشر المصري عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) وكذلك (تويتر) صورة لـ محمد مجدي وكتب: "ابن المصري ولاعب الإسماعيلي الحالي محمد مجدي يخضع للحجر الصحي للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا".

"نسأل الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن تكون نتائج تحليل الفيروس سلبية".

"ابق قويا كما عهدناك دائما يا مجدي".

ويعد محمد مجدي صاحب الـ 26 عاما من أبناء نادي المصري ولعب 35 مباراة مع الفريق ونجح في تسجيل 6 أهداف.

وانضم مجدي من المصري لـ الزمالك في 2016 قبل أن ينضم للدراويش في 2018.

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