فرج عامر لـ في الجول: أنا أفضل رئيس في مصر يختار لاعبين.. وهذا سبب نجاحنا في بيعهم

نجاح في بيع الصفقات بأكبر الأرقام واتهامات بالتدخل في العمل الفني للمدربين كلها أشياء تُقال عن فرج عامر رئيس سموحة.

وعن ذلك تحدث فرج عامر لـFilGoal.com وبدأ بالاتهام الموجه إليه بأنه يتدخل في عمل المدربين ورد بشكل حاسم قائلا: "لا أتدخل في عمل أي مدير فني نهائيا".

ودلل "سموحة تولى تدريبه مدربين عمالقة وأصحاب شخصيات قوية مثل التوأم حسام وإبراهيم حسن وطلعت يوسف وشوقي غريب وطارق العشري وطارق يحيى وميمي عبد الرازق".

وأكمل "كيف يُسمح لي بالتدخل في عمل أي منهم؟".

قبل أن يستدرك "لكنني أتدخل بشكل قوي ومباشر في اختيارات اللاعبين".

وشدد "أعتقد أنني أفضل رئيس ناد في مصر يمتلك عين جيدة في اختيار اللاعبين وهو ما أثبتته الأيام".

وأكمل فرج عامر "سموحة حصل على ما يقرب من 400 مليون جنيه في بيع لاعبيه للأهلي والزمالك وبيراميدز، نحن أكثر ناد استفاد من الانتقالات".

وعن أفضل صفقة باعها سموحة قال: "انتقال رجب بكار إلى بيراميدز إذ تكلفت الصفقة 30 مليون جنيه".

وبسؤاله عن سبب نجاح سموحة في بيع لاعبيه بمبالغ باهظة أجاب "السرية وتجنب العلاقات الشخصية هي السبب الرئيسي في نجاح انتقال أي لاعب من سموحة للأندية".

وأردف "رغم علاقاتنا الجيدة مع الأندية إلا أنني أضع مصلحة سموحة فوق الجميع وقت التفاوض".

عودة الوري

وعن موقفه من عودة الدوري في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا قال فرج عامر: "أتمنى عودة النشاط الرياضي لأنه جزء من اقتصاد الدولة ويؤثر بشكل كبير على مصادر الدخل كالسياحة والصناعة".

قبل أن يستدرك فرج عامر ويتم حديثه "لكننا ملتزمون بقرار الاتحاد الدولي بشأن إصدار قراراته فيما يخص تعاقدات اللاعبين والمدربين ولن نغرد خارج السرب".

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