الأهلي يحدد موعد جلسة الحسم في ملف تجديد فتحي

الخميس، 26 مارس 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي - صن داونز

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل موعدا لعقد جلسة مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق.

وتجتمع اللجنة برئاسة محسن صالح، في الحادية عشرة ظهر الإثنين مع أحمد فتحي، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وتكفل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات بتبليغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه حسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

أخبار متعلقة
خليك في البيت - حمادة الروبي ولعبة الأسئلة.. لاعب تمنى ضمه من الأهلي والأفضل بين الأحمر وزكي حوار في الجول – حسام حسن يتحدث عن حقيقة عروض الأهلي والزمالك.. وماذا تعلم من كل مدرب مصطفى فهمي: لم أغير معايير احتساب نادي القرن ليفوز الأهلي.. وحاولت إقناعه بعدم الانسحاب الإفريقي مصطفى فهمي: حزنت من التجريح في قائمة محمود طاهر خلال انتخابات الأهلي

كان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تجديد تعاقد وليد سليمان لاعب الفريق لموسمين مقبلين، فيما أبلغ النادي، حسام عاشور قائد الفريق بأن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع الفريق، وكذلك وجه الشكر لشريف إكرامي حارس الفريق.

عقد أحمد فتحي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ35 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات. صنعم فيهم هدفين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فايلر: تدريب الأهلي مرهق

الشيخ يختار فريقه "الأسطوري" الذي لا يُهزم

نجوم مصر 1934 – مصطفى كامل.. تهديد حوله لحارس مرمى

بيدرو يعلن رحيله عن تشيلسي

كاف يتحدث عن مصير مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

في الدوري الأهلي أحمد فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
البدري يتنازل عن ربع راتبه في المنتخب بسبب إيقاف النشاط 51 دقيقة | منتخب مصر
سكاي: شانجهاي شينوا يرغب في تجديد عقد إيجالو ساعة | الدوري الإنجليزي
في ظل أسطورة - المالك الأول للقب "مارادونا الجديد" ساعة | حكايات في الجول
الأهلي يحدد موعد جلسة الحسم في ملف تجديد فتحي ساعة | الدوري المصري
جهاز منتخب مصر يتكفل برعاية 120 أسرة من متضرري كورونا 2 ساعة | منتخب مصر
خليك في البيت - حسام حسن يجاوب على الـ8 أسئلة.. أول قميص اشتراه ومثله الأعلى محليا 2 ساعة | الدوري المصري
خليك في البيت - ياسمين نوح ولعبة الأسئلة.. موقف لا تنساه وممارسة الاسكواش إن لم تلعب الطائرة 2 ساعة | رياضات أخرى
خليك في البيت - عبد الله عبد السلام ولعبة الأسئلة.. موقف لا ينسى بكأس إيطاليا وعشق كرة القدم 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 4 الحقيقة وراء حسام عاشور
قد ينال إعجابك