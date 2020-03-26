الأهلي يحدد موعد جلسة الحسم في ملف تجديد فتحي

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل موعدا لعقد جلسة مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق.

وتجتمع اللجنة برئاسة محسن صالح، في الحادية عشرة ظهر الإثنين مع أحمد فتحي، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وتكفل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات بتبليغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه حسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

كان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تجديد تعاقد وليد سليمان لاعب الفريق لموسمين مقبلين، فيما أبلغ النادي، حسام عاشور قائد الفريق بأن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع الفريق، وكذلك وجه الشكر لشريف إكرامي حارس الفريق.

عقد أحمد فتحي مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ35 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة بمختلف البطولات. صنعم فيهم هدفين.

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