الثاني في الدوري الإنجليزي.. برايتون يعلن إصابة "أحد لاعبيه" بفيروس كورونا

أعلن المدير التنفيذي لنادي برايتون بول باربر إصابة أحد لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا دون تسميته.

وقال المدير التنفيذي لبرايتون في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية اليوم الخميس أن ثلاثة أعضاء من الفريق الأول خضعوا لفحص كوروان اليوم بعد ظهور الأعراض عليهم.

وأكمل "أحد الأشخاص الثلاثة عينته جاءت إيجابية، نحن لا نفحص أعضاء الفريق بشكل دوري ولكننا نقوم بذلك حال تفاقم الأعراض".

وشدد "الشخص الذي أصيب بالفيروس تأكدنا من إصابته اليوم بعد ظهور نتائج الفحص، نعم خبر مؤسف ولكنه يحصل على الرعاية المناسبة الآن".

وأصبح لاعب برايتون هو ثاني لاعب في الدوري الإنجليزي يصاب بالفيروس بعد كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي.

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