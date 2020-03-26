سكاي: شانجهاي شينوا يرغب في تجديد عقد إيجالو

يرغب نادي شانجهاي شينوا الصيني في تجديد عقد لاعبه المعار لمانشستر يونايتد، أوديون إيجالو، لمدة عامين، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

أوديون إيجالو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن النادي الصيني يستعد لعرض راتب أسبوعي يقدر بـ٤٠٠ ألف جنيه إسترليني لتجديد عقد مهاجمه النيجري صاحب الـ٣٠ عاما، خاصة بعد تألقه مع مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد إعارة إيجالو مع مانشستر يونايتد حتى نهاية شهر مايو، وكانت "سكاي" قد قالت في وقت سابق إن الإعارة ستمتد لشهر إضافي.

ويمتد عقد إيجالو الحالي مع شينوا حتى ديسمبر ٢٠٢٢، ويرغب فريقه في الحفاظ على خدماته حتى ديسمبر ٢٠٢٤ على الأقل وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه إسترليني أسبوعيا سيكون قبل تطبيق الضريبة، إلا أن إيجالو أعجب بالراتب كثيرا.

ويرغب إيجالو في التركيز على مسيرته مع مانشستر يونايتد حتى نهاية فترة الإعارة، وسينتظر ليرى إذا ما كان الشياطين الحمر يرغبون في الحصول على خدماته بشكل نهائي أم لا.

صاحب الـ٣٠ عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في شهر يناير الماضي خلال آخر يوم من السوق الشتوية، لتدعيم خط الهجوم حتى نهاية الموسم.

ويمتلك مانشستر يونايتد خيارا لشراء المهاجم الدولي النيجيري بنهاية المدة.

وسجل إيجالو ٤ أهداف في ٨ مباريات لعبها مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات كما صنع هدفا.

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