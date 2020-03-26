جهاز منتخب مصر يتكفل برعاية 120 أسرة من متضرري كورونا

تكفل الجهاز الفني لمنتخب مصر بكامل تشكيله، برعاية 120 أسرة من متضرري فيروس كورونا.

وسلم الجهاز الفني اليوم الخميس، قيمة التبرعات المالية لإحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدي الجهات الرسمية، للتأكد من وصولها إلي مستحقيها من متضرري فيروس كورونا.

رياضيو مصر يشاركون في الفترة الأخيرة في حملة لدعم الأسرر المتضررة على خلفية فيروس كورونا.

مصر أعلنت قرارا حظر تجول في الشوارع يوميا ولمدة أسبوعية بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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