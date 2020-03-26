رئيس الاتحاد الإيطالي يصر: متمسكون باستكمال الدوري حتى لو انتهى في أغسطس

أصر جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على استكمال مسابقة الدوري حتى لو اضطر إلى إنهائه في أغسطس المقبل.

وكان قد تم تعليق النشاط الرياضي مجددا في إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال جرافينا في تصريحات لإذاعة (مارتي): "الاستسلام للوضع الحالي أمر صعب للغاية".

وأضاف "طالما أنني قادر على إنهاء المسابقة، فلن أفقد الأمل وسأفعل أي شيء لتحقيق ذلك".

وأوضح رئيس الاتحاد الإيطالي "أعلم أنه لايزال من السابق لأوانه التفكير في موعد بعد ولكن يجب علينا التفكير بشكل إيجابي".

ولفت جرافينا "سنبذل قصارى جهدنا ونطلب فترة استثنائية من فيفا ويويفا للعب بعد 30 يونيو بالنسبة للمنتهي عقودهم والمعارين".

وشدد جرافينا "بالتالي يمكننا الاستفادة حتى لو أنهينا المسابقة في يوليو أو أغسطس".

وأتم رئيس الاتحاد الإيطالي تصريحاته "اعتبر إلغاء الموسم هزيمة لي وتقليل من قيمة المنافسة، وهو سيناريو غير سار وسأتمسك بالأمل".

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا من فيروس كورونا 7503 حالة وهي أكثر دولة من حيث الوفيات وبلغ عدد المصابين 74 ألفا و386 حالة.

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