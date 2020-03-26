ميرور: يونايتد الأقرب لضم سانشو بعد انسحاب تشيلسي وليفربول

يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى انضمام جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن مانشستر يونايتد سيدفع مبلغ ١٢٠ مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات النجم الدولي الإنجليزي الشاب صاحب الـ٢٠ عاما.

ويتصدر يونايتد سباق ضم سانشو نظرا لأنه النادي الوحيد حتى الآن الذي ينوي دفع المبلغ الذي يطلبه دورتموند كاملا.

وانسحب كل من تشيلسي وليفربول من سباق ضم سانشو بسبب القيمة التي حددها دورتموند سعرا له، ما جعل يونايتد هو النادي الأقرب تماما لضمه.

وأشار التقرير إلى أن كل من أولي جونار سولشاير وإد وودوارد نائب المدير التنفيذي في مانشستر يونايتد قد عقدا العزم على ضم اللاعب في صفقة انتقال قياسية في تاريخ النادي.

ويعد بول بوجبا هو أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، إذ انضم بقيمة ٨٩ مليون جنيه إسترليني في صيف ٢٠١٦ من يوفنتوس.

وتوجد قناعة تامة لدى مانشستر يونايتد أن قيمة سانشو رغم ضخامتها إلا أنها ستشكل عملا جيدا على مدار الوقت، نظرا لموهبة اللاعب الكبيرة وسنه الصغير.

وعلى الجانب الآخر ليفربول متردد في دفع السعر الكبير لضم سانشو، خاصة وأن اللاعب يخشى التواجد معه ولديه ثلاثي ثابت في الخط الأمامي هم محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وفقا للتقرير.

ويفضل سانشو وفقا للتقرير، الانضمام إلى مانشستر يونايتد، لأنه متشوق للغاية لمشروع سولشاير في إعادة بناء فريق شاب ويرى أنه سيملأ الفراغ الكبير الموجود على الجناح وسيكون قادرا على خلق رابط مع ماركوس راشفورد زميله في منتخب إنجلترا وكذلك قائد الفريق وزميله في المنتخب هاري ماجواير.

صاحب الـ٢٠ عاما انضم إلى دورتموند قادما من أكاديمية مانشستر سيتي في صيف ٢٠١٧ بمبلغ ٧.٨٤ مليون يورو، وينتهي عقده الحالي في صيف ٢٠٢٢.

وشارك سانشو خلال الموسم الجاري في ٣٥ مباراة بكل المسابقات مع أسود الفيستفاليا، سجل خلالها ١٧ هدفا وصنع ١٩ آخرين.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فايلر: تدريب الأهلي مرهق

الشيخ يختار فريقه "الأسطوري" الذي لا يُهزم

نجوم مصر 1934 – مصطفى كامل.. تهديد حوله لحارس مرمى

بيدرو يعلن رحيله عن تشيلسي

كاف يتحدث عن مصير مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية