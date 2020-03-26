مصطفى فهمي: مستوى التحكيم الإفريقي يسبب أزمة لـ كاف.. وهذا أبرز مشكلة في الاتحاد

قال مصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه لم ينجح رفقة الرئيس السابق للاتحاد عيسى حياتو في تطوير مستوى التحكيم الإفريقي.

وتحدث مصطفى فهمي لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لم أنجح أنا وحياتو في تطوير مستوى التحكيم الإفريقي رغم نجاحنا في العديد من الأمور الأخرى، التحكيم لم يتطور ليواكب مستوى الكرة حاليا".

وأضاف "هذا سببه ظروف الحكام الصعبة فيصبح من السهل التأثير عليهم، بالإضافة لو أن التحكيم في الدول الإفريقية ليس جيدا فبالتالي لن يكون جيدا على المستوى القاري".

وأكمل مصطفى فهمي "لكن الحكام في العالم كله يعانون حتى في الدولة مخترعة الكرة إنجلترا، الحكام فيها ليسوا جيدين".

وعن أبرز مشكلة في الاتحاد الإفريقي قال: "التحكيم لايزال يسبب أزمة للاتحاد الإفريقي لكن أبرز مشكلة حاليا هي عدم وجود خطة واضحة أو رؤية مستقبلية لكاف".

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