أحمد رمزي: الزمالك بطل القرن الحقيقي.. ومصطفى محمد نسخة من حسام حسن

طالب أحمد رمزي نجم الزمالك السابق مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي بشرح كيفية عدم فوز الزمالك بلقب نادي القرن، كما يرى أن الجيل الحالي قادر على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

أحمد رمزي تحدث عبر قناة الزمالك قائلا: "أنا متألم، من يستحق لقب القرن الإفريقي، أطالب مصطفى مراد فهمي الذي كان مسؤولا حينها بشرح عدم فوز الزمالك لقب نادي القرن، نحن الأكثر تحقيقا للألقاب القارية، لدي قناعة شخصية أن الزمالك هو نادي القرن الإفريقي".

وتابع "الجيل الحالي كامل متكامل، ولديه القدرة بالفوز على الدوري والبطولة الإفريقية، يحتاج الإصرار والعزيمة إذ يمتلكون كافة الإمكانات".

وأشاد بطارق حامد وقدم له نصحية مضيفا"من أفضل لاعبي الزمالك، هناك عمالقة لعبوا في نفس مركزه، هو استمرار لهؤلاء ولديه طموح، ونصيحتي ألا يشغل نفسه بما يقال عنه، عليك الفوز بالألقاب".

وواصل "مصطفى محمد لاعب واعد ومقاتل، نسخة من عمرو زكي وحسام حسن، ولديه إصرار وعزيمة، كافة لاعبي الفريق الحالي يمتلكون القدرة على تحقيق الألقاب لـ 3 مواسم مقبلة".

وتوج الزمالك بلقبي السوبر المصري والإفريقي في شهر فبراير الماضي، كما تأهل رفقة الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال وضربا موعدا في مواجهة الرجاء المغربي.

وتوقفت كافة الأنشطة الرياضية محليا وقاريا بسبب فيروس كورونا، ولم تُحدد بعد موعد عودة النشاط الرياضي.

وتبرع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ببعض من ممتلكاته لمواجهة فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

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