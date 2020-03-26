مصطفى فهمي: لم أغير معايير احتساب نادي القرن ليفوز الأهلي.. وحاولت إقناعه بعدم الانسحاب الإفريقي

قال مصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه لم يغير معايير احتساب نادي القرن في إفريقيا ليفوز الأهلي باللقب.

وتحدث مصطفى فهمي لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "في عام 1995 وضعنا معايير تصنيف الأندية ولم يعترض عليها أحد".

وأضاف "حينما جاء عام 2000 قررنا العمل بالمعايير ذاتها لتحديد الفائز بلقب نادي القرن الإفريقي".

وأكمل "في عام 1995 كان فارق البطولات كبير ولصالح الأهلي مقابل الأندية القريبة منه وانسحاب الأهلي من البطولات الإفريقية وإيقافه لثلاث سنوات جعل عدد البطولات بينه وبين الزمالك يتقلص".

وأكمل "الزمالك اعتقد إنه حدث تغيير في المعايير ليفوز الأهلي خاصة بعد تقلص عدد البطولات بينهما، لكن المعايير التي طُبقت في عام 1995 هي ذاتها التي تم تطبيقها بعد خمس سنوات".

وبسؤاله هل لو كان الزمالك سيفوز بلقب نادي القرن كان سيرحب في ظل انتمائه للأهلي أجاب "يشرفني كمصري أن يفوز الزمالك باللقب".

وعن انسحاب الأهلي من البطولات الإفريقية قال: "حاولت إقناع الإدارة وصالح سليم رئيس النادي بعواقب القرار ولكنهم رفضوا وأصروا على قرارهم".

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