مصطفى فهمي: أحمد أحمد هو من رشح عمرو للعمل في كاف.. والشكاوى مازالت تُنظر

كشف مصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن كواليس عمل نجله، الراحل عمرو فهي في الكاف.

وقال مصطفى فهمي عبر قناة أون تايم سبورتس: "عمرو كان يعمل في شركة لاجاردير وكان يُكلف بتنظيم الكثير من الأحداث في الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "عمرو نجح رفقة اثنين من أصدقائه في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية في غينيا الاستوائية عام 2015 وأخرجها بشكل مميز".

وأكمل "ولكني لم أرشحه للعمل في كاف وتلقيت اتصالا من أحمد أحمد الذي سألني عن رأيي في أن يعمل عمرو سكرتيرا عاما للاتحاد الإفريقي وأخبرته أن عليه الاتصال به لمعرفة رأيه".

وواصل "وبالفعل اتصل أحمد أحمد بالراحل عمرو واتفقا على كل شيء وتولى منصبه في الاتحاد الإفريقي".

واستمر في تصريحاته "ولكن عمرو كان يعمل دون وجود أي مديرين بعدما تسبب أحمد أحمد في رحيلهم في الاتحاد ثم فُرض عليه تعيين المغربي صادق العلوي".

وأضاف "أحمد أحمد كذلك كان يريد أن يكون نسبة العاملين في كاف بواقع 50% من المصريين و50% من الأفارقة، ورفضت ذلك وأبلغته أن الحكم للكفاءة ومصر في النهاية بلد إفريقي".

وأكمل "بعد ذلك عمرو كان يرى الكثير من شبهات الفساد، وأبلغ عنها والشكاوى مازالت تُنظر أمام لجنة القيم في الاتحاد الدولي والقضاء الفرنسي".

وأردف "بسبب تلك الخلافات أحمد أحمد منعني من حضور الجمعية العمومية لكاف رغم كوني عضو شرفي ويجب أن أحضر وقال لي إن تواجدي غير مُرحب به".

وأتم تصريحاته "ظروف مرضه في الفترة الأخيرة منعته من التحرك بحرية في إطار رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي".

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