من كرة القدم للتمثيل.. درينثي يشارك في مسلسل يتحدث عن المخدرات والعصابات
الأربعاء، 25 مارس 2020 - 23:07
كتب : FilGoal
يواصل رويستون درينثي لاعب ريال مدريد الأسبق إثارة الجدل وتحول ليصبح ممثلا.
اللاعب الهولندي أعلن دخوله عالم التمثيل إذ يتواجد في مسلسل يدعى " Mocro Maffia" وهو مسلسل يتحدث عن عالم المخدرات والعصابات في هولندا.
درينثي كتب عبر إنستجرام قائلا: "حان الوقت، بعد سكوت طويل، أعلن أنكم ستروني في مسلسل Mocro Maffia".
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Nieuwe speler gemeld !!! Het is dan zover..... Na lang stil te moeten houden, mag ik dan EINDELIJK bekend maken dat ik te zien ben in de serie MOCRO MAFIA! Ik ben super enthousiast over mijn deelname in de serie en kan niet wachten om de kijkers te mogen amuseren met mijn rol! Ik vind het meer dan spannend om jullie deze andere kant van Royston te laten zien maar ik hoop dat jullie er net zo van gaan genieten als ik. Dus ga het checken! #mocromafia #roystondrenthe #moretocome #kijkmaarwatjedoet #videoland #MM2
وتابع "أنا سعيد للغاية لمشاركتي في المسلسل ولا أطيق الانتظار لإمتاع المشاهدين بدوري".
وأضاف "أنا أيضا سعيد لأنكم سترون الجانب الآخر مني، وآمل أن تستمتعوا بي لذلك تفقدوا المسلسل".
درينثي لاعب ريال مدريد وفينورد وإيفرتون سبق له أن اعتزل عام 2016 ومن ثم عاد لكرة القدم عبر نادي سبارتا روتردام، وحاليا يلعب لفريق كوزاكين بويز في الدرجة الثانية الهولندية.
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