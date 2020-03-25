تقرير: إبراهيموفيتش حدد موعد اعتزاله.. وخياران للمستقبل

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

يضع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إمكانية اعتزاله بنهاية الموسم الجاري في الاعتبار بعد تفشي فيروس كورونا.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي قال أن عائلة المهاجم المخضرم تود العودة للعيش في السويد.

وتابع التقرير أن إبراهيموفيتش غير سعيد بطريقة إقالة زفونمير بوبان من منصبه في إدارة ميلان، ولا يفكر في أن يصبح جزءا من مشروع إيفان جازيديس –المدير التنفيذي- للنادي الإيطالي.

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لذلك سيكون الموسم الحالي هو الأخير لـ إبرا ومن ثم العودة لبلده.

إبرا وقع لـ ميلان على عقد يمتد لـ 6 أشهر مع خيار التجديد لعام آخر وربما لن يفُعل هذا البند.

كما تطرق التقرير إلى أفكار مثيرة طرأت على السويدي البالغ 38 عاما عقب الاعتزال وهو أن يصبح وكيل لاعبين بالتعاون مع مينو رايولا.

أو قد يبدأ في العمل رفقة أدريانو جالياني وسيلفيو بيرلسكوني في نادي مونزا القابع في الدرجة الثالثة الإيطالية كمدير فني للفريق.

ومنذ عودته لـ إيطاليا سجل 4 أهداف في 10 مباريات بقميص الروسونيري قبل توقف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

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