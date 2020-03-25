أمير عزمي مجاهد يكشف لأول مرة تفاصيل تعثر انتقاله لـ ميلان

كشف أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق والحالي لنادي مصر تفاصيل انتقاله إلى ميلان الإيطالي وسبب فشل الصفقة.

وتحدث أمير عزمي مجاهد لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الأربعاء قائلا: "لم أحب الحديث عن تلك الواقعة للسخرية من أي لاعب يكشف إنه كان قريبا من الانتقال لناد أوروبي كبير".

وتابع "البداية كانت في شتاء 2001 بعد مشاركتي في كأس العالم للشباب مع منتخب مصر وجاء وكيل محمد اليماني ويُدعى فاليري وكان يحمل الجنسيتين الإيطالية والبلجيكية وشاهدني وأنا ألعب أحد المباريات مع ناشئي الزمالك".

وأضاف "الكل كان يسعى للتوقيع مع ذلك الوكيل في ذلك الوقت وجاءت لي الفرصة وعرض علي المشاركة في دورة ودية مع نادي بيروجيا في إيطاليا أثناء توقف الدوري في العطلة الشتوية وليس شرطا أن تكون مقيدا للمشاركة في تلك البطولة".

وأردف "سافرت بالفعل معه وشاركت في لقاء ودي وكان يشاهد المبارا تاسوتي أحد مدربي ناشئي ميلان ومساعد كارلو أنشيلوتي في ذلك الوقت وعرض على وكيلي القدوم إلى ميلان، والانتقال كان سيكون لفريق الناشئين وقتها".

وواصل أمير عزمي مجاهد "ذهبنا إلى مدينة ميلانيلو التي يتدرب فيها الفريق ومكثت في غرفة هناك وتدربت مع الفريق الرديف وفزنا برباعية أمام فريق نرويجي على ما أتذكر".

وشدد "أقسم بالله ذلك حدث وأنا لا أكذب، كنت أرى نجوم الفريق الأول أمامي مثل مالديني وديدا وشيفتشينكو".

وأردف "وفي أحد الأيام جاء لي أحد المسؤولين وقال لي ارتد ملابسك ستتدرب مع الفريق الأول، كنت في قمة رعبي، من أراهم عبر شاشات التلفاز أنا ألعب معهم الآن".

وأكمل "بعد ذلك دخلنا إلى مكتب أدريانو جالياني المدير التنفيذي لميلان وقابلت أحد مسؤولي النادي فيه وكنت أرى على الحائط صورا لفان باستن ورود خولييت".

وواصل أمير عزمي "أرسل ميلان خطابا للزمالك يطلب فيه ضمي للناشئين ويريد معرفة السعر، ورد الزمالك في ذلك الوقت الذي كان يديره كمال درويش بأن النادي يريد الحصول على 200 ألف دولار".

وتابع "ميلان رأى أن السعر مبالغ فيه بالنسبة للاعب ناشئ ووكيلي قال لي حاول أن تصبح حرا وتنتقل ولكن لم يكتمل الأمر".

وأتم أمير عزي حديثه "لا أحب الحديث حول تلك القصة ولكنها حدثت بين كأسي العالم للشباب إذ إنني شاركت في البطولة في 2001 و2003 وحدثت ذلك في يناير شتاء 2002".

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