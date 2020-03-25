داني ألفيش ينتقد رئيس البرازيل بسبب فيروس كورونا
الأربعاء، 25 مارس 2020 - 20:51
كتب : FilGoal
انتقد داني ألفيش لاعب ساو باولو البرازيلي أداء جاير بولسونارو رئيس البرازيل في تعامل مع أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد.
وكان بولسونارو قد علق سابقا أن الفيروس ما هو إلا خدعة وحث أنصاره على النزول للشوارع أثناء توجيه خطابا للبلاد.
داني ألفيش قال في رسالة عبر حسابه على إنستجرام "احترم بولسونارو، لكن على الرئيس أن يعتني بالبلاد".
وتابع "هناك العديد من العائلات والعديد من الأشخاص الذين يعملون لمكافحة هذا الوباء وأنت، بصفتك أهم شخص في البلاد، يجب أن تعتني ببلدنا وشعبنا من أجل الخير".
وأتم "أنه وقت صعب للغاية بالنسبة للعالم وبالنسبة لشعبنا، يجب ألا نتراجع عن هذا الوضع، خاصة إذا لم يكن لدينا علاج له"
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Senhor presidente, respeito muito a sua presidência, respeito muito a vossa senhoria, masssss, são muitas famílias e muitas pessoas trabalhando em pro do combate a essa pandemia e o senhor como a pessoas mais importante desse país, deveria também presar pelo o bem do nosso país e do nosso povo. É um momento muito difícil para o mundo e para nossa população, não devemos desfazer dessa situação, sobre tudo se não temos cura para ela. Como um humilde cidadão eu venho expressar a minha opinião, pois não quero viver sem poder compartilhar momentos com as pessoas nem viver com medo delas. !!QUE DEUS ABENÇOE O BRASIL E O MUNDO!! #FiquemEmcasaPeloAmorAoProximo #QueDeusNosProteja #Amem🙏🏾
وأصيب ما يزيد عن 2200 حالة بفيروس كورونا في البرازيل وتوفي 300 شخص.
وتوقف النشاط الرياضي في أمريكا الجنوبية، إذ كانت البرازيل آخر دولة أوقفت الأنشطة الرياضية بسبب الفيروس.
وكان خوان سيباستيان فيرون رئيس إستوديانتيس الأرجنتيني قد أعلن سابقا نيته في الحصول على خدمات لاعب برشلونة ويوفنتوس الأسبق في الصيف المقبل (طالع التفاصيل).
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