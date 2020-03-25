وفاة لاعب صومالي سابق بسبب كورونا

توفي عبد القادر محمد فرح لاعب منتخب الصومال السابق جراء إصابته بفيروس كورونا وذلك في مستشفى في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأعلن رئيس الاتحاد الصومالي عبد الغني سعيد عن وفاة اللاعب السابق صاحب الـ59 عاما اليوم الأربعاء.

وكان عبد القادر فرح يعمل مستشارا لوزير الرياضة والشباب الصومالي.

فرح ولد يوم 15 فبراير 1961، ، وبدأ مشواره الكروي عام 1976.

ومثل منتخب الصومال دولياً حتى اعتزاله في نهاية الثمانينيات، وعمل مستشاراً لوزير الشباب والرياضة بحكومة الصومال الفيدرالية منذ عام 2016 وحتى وفاته.

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