تنس - فيدرير يتبرع بمليون فرنك سويسري للعائلات المتضررة من فيروس كورونا ببلاده

أعلن روجر فيدرير أسطورة التنس تبرعه هو وزوجته بمبلغ مليون فرنك سويسري (857 ألف جنيه استرليني) للأسر المحتاجة والمتضررة في سويسرا بسبب فيروس كورونا ودعا الآخرين للدعم.

وفرضت سويسرا حظرا على جميع الأنشطة الخاصة والعامة وأغلقت الأعمال غير الضرورية حتى 19 أبريل على الأقل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتب فيدرير على صفحته الرسمية بموقع انستجرام: "هذه أوقات صعبة للجميع ولا ينبغي أن نترك أحدا خلفها".

وأضاف "مساهمتنا ليست سوى البداية، ونأمل أن ينضم الآخرون إلى دعم المزيد من العائلات المحتاجة، فمعا يمكننا التغلب على هذه الأزمة".

وأتم "حافظ على صحتك".

ويعد فيدرير الحاصل على 20 بطولة كبرى "جراند سلام" في التنس الأحدث في سلسلة نجوم الرياضة العالمية المتبرعين لدعم المتضررين من فيروس كورونا.

وكانت سيمونا هاليب قد أعلنت الأسبوع الماضي تبرعها بأموال لدفع ثمن المعدات الطبية في وطنها رومانيا.

كما تبرع كل من بيب جوارديولا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لمساعدة المستشفيات.

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 452 ألفا و157 حالة وتسبب في وفاة 20 ألفا و494 حالة منهم.

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