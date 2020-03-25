مرتضى يرد على أنباء رحيل كاسونجو ومحمد عنتر

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 19:22

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

نفى مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك ما تردد حول رحيل لاعبا الفريق كابونجو كاسونجو ومحمد عنتر.

وقال مرتضى في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للزمالك أن كاسونجو وعنتر مستمران مع الفريق وأن ما أثير حول رحيلهما عار تماما عن الصحة.

وطالب رئيس الزمالك من نشر تلك الأنباء بضرورة تحري الدقة وعدم إثارة البلبلة داخل الزمالك.

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وكان كاسونجو عاد للزمالك في الانتقالات الشتوية الأخيرة بعد فسخ إعارته مع الوداد.

فيما يتواجد عنترر مع الزمالك منذ الانتقالات الشتوية في عام 2018.

وشارك كاسونجو مع الزمالك في أربع مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أما عنتر فشارك في ثلاث مباريات ولم يسجل أو يصنع كذلك.

يذكر أن الزمالك حصل على فترة راحة سلبية من المران في ظل توقف النشاط الكروي في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

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