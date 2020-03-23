في الدرجة الثانية – مصطفى عبده.. مدرب ومهندس ولاعب تنس أرضي

الإثنين، 23 مارس 2020 - 23:14

كتب : رضا السنباطي

مصطفى عبده - دكرنس

في أغوار الدرجة الثانية، يبرز مصطفى عبده المدير الفني لنادي دكرنس الذي ينافس في مجموعة بحري.

مصطفى عبده صنع شهرته كلاعب رفقة غزل المحلة الذي لعب له بين عامي 1994 و2002.

كما شارك في نهائي كأس مصر 1995 أمام المقاولون العرب، ونهائي 2001 أمام الأهلي، لكنه خسر المواجهتين مع زعماء الغربية.

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لكنه حقق المركز الثالث للبطولة العربية 1995، وشارك إفريقيا، وزامل وائل جمعة، وعبد اللطيف الدوماني، ومحمد العتراوي.

كما شارك في كأس السوبر المصري 2001 أمام الزمالك، مباراة خسرها غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد.

لاحقا لعب مصطفى عبده لـ أسمنت السويس، وللقناة.

وتخرج مصطفى عبده في كلية الهندسة جامعة المنصورة قسم كهرباء، ويعمل مهندسا بشركة مصر للغزل والنسيج.

ويعد مصطفى عبده لاعبا هاويا في التنس الأرضي منذ 6 سنوات، ويحافظ على ممارسة اللعبة دون الضرر بعمله الآخر

لاعب هاوي في التنس الارضي منذ 6 سنوات ويحافظ علي ممارسة اللعبة دون الضرر بعمله الأخر بالتدريب في كرة القدم.

وعمل مصطفى عبده كمدرب مساعد لـ غزل المحلة خلال تواجده في الدوري الممتاز، ثم تولى مهمة الرجل الأول لاتحاد السنبلاوين، وصيد المحلة، والزرقا، وشربين، وبني عبيد، ومنتخب السويس، والحمام، والمنصورة، وأخيرا دكرنس.

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