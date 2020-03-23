رئيس وزراء اليابان: استمرار الوضع الحالي قد يجعل تأجيل أولمبياد طوكيو ضروريا

اعترف شينزو آبي رئيس وزراء اليابان أمام البرلمان بأن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 قد يصبح خيارا متاحا مع استمرار الوضع الصحي الحالي في العالم.

ومن المفترض إقامة المسابقة في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل مع مطالبات عديدة بالتأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال شينزو في كلمته أمام البرلمان: "تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح حتميا إذا أدى انتشار فيروس كورونا إلى استحالة إقامة الألعاب بشكل آمن".

وتابع "إذا أصبح الوضع صعبا، سنأخذ وضع الرياضيين كأولوية وقرار التأجيل سيكون ضروريا".

وشدد شينزو "قرار الإلغاء ليس خيارا من الأساس لكن نبحث إمكانية التأجيل فقط".

وتدرس اللجنة الأولمبية الدولية قرار التأجيل على أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال 4 أسابيع من الآن.

وكانت كندا قد أعلنت رسميا قرارها بعدم إرسال أي رياضي من بعثتها للمشاركة في أولمبياد طوكيو حال أقيمت في موعدها.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الأولمبية الدولية أمام 3 سيناريوهات وهي إقامة البطولة في موعدها أو تأجيلها لمدة عام واحد أو إقامتها بصيف 2022.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

خلف خطوط العدو – سانز خسر معركة صغيرة لكنه ربح الحرب الكبرى

سر اللقب – الفرعون جودين

تقارير: قرار تأجيل الأولمبياد يصدر اليوم الأحد

طارق حامد يتحدث عن صعوبة مواجهة رونالدو

نائب رئيس كاف يتحدث عن مصير بطولتي الأندية