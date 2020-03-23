مروان محسن: لا أتأثر بالانتقاد والسخرية رغم زيادتها عن الحد.. أشفق على نفسي

قال مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إنه لا يجد مشكلة في الانتقادات التي يتعرض لها، لكن الأمر بالنسبة له زاد عن الحد ووصل للسخرية، مشيرا إلى أنه لا يتأثر لكنه يشفق على نفسه لما يتعرض له.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وصرح مروان عبر قناة النهار قائلا: "لا أجد مشكلة في الانتقادات، لكن الأمر زاد عن الحد ووصل للسخرية لدرجة (البجاحة)، من نجوم يفترض أنهم محسوبون على أندية كبيرة، ولا أعرف يتحدثون عني على أي أساس".

وأضاف "لا أتأثر بالسخرية ولكن (تصعب علي نفسي)، وأقول ماذا يحدث؟ كما أن لي أهل وأقارب، وأثق أن الله سينصفني على من يسخر مني".

وأشار "بالتأكيد أي رأس حربة يريد تسجيل الأهداف في كل مباراة، ولكن عامل التوفيق بيد الله، سأواصل العمل بكل جدية وتركيز ولن أشعر بالزهق فإذا لم أؤد التدريبات بشكل جيد، لما اعتمد علي المدير الفني أو تقرر استمراري في النادي".

وتطرق للحديث عن المنافسة في هجوم الأهلي قائلا: "لا أجد مشكلة في تواجد السنغالي آليو بادجي أو أي مهاجم آخر، المنافسة تبقى في صالح الفريق، حزنت لرحيل وليد أزارو وكنت أتمنى استمراره رغم أن القرار يرجع للمدير الفني، وأتطلع لأن يعود ليتألق مجددا مع الأهلي".

وعن استعداده اليومي خلال فترة توقف الدوري، أوضح مروان محسن "أقوم بالركض، كما أنفذ تدريبات منزلية وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني وننتظر ما سيحدث".

صاحب الـ٣١ عاما شارك في ١٧ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع هدفين خلال الموسم الجاري مع الأهلي في كل المسابقات.

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