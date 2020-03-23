الزمالك: ننتظر رد الأهلي في شكوانا ضد كهربا.. وحسم القضية خلال شهرين

شرح أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني للزمالك في القضايا الخارجية بعض خطوات النادي تجاه عدد من القضايا بشأن لاعبيه السابقين محمود عبد المنعم كهربا وحمدي النقاز وخالد بوطيب، وكذلك المدرب السويسري كريستيان جروس.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "قضية كهربا موضوع مطول.. لكن الزمالك جهز أوراقه ضد النادي البرتغالي واللاعب وكذلك الأهلي، تم تقديم الدفوع وننتظر ردا من النادي الأهلي".

وأشار "سيتم الفصل في القضية خلال شهرين بحد أقصى".

وتابع في سياق متصل "قدمنا أيضا كل الأوراق التي تثبت التزام الزمالك تجاه حمدي النقاز، أما خالد بوطيب فهو ملف جديد نعمل عليه حاليا والحفاظ على حقوق النادي من خلال الإخطارات للاعب بشأن تغيبه عن التدريبات ومتابعة الأمور الطبية، حيث كان يعالج نفسه خارج النادي".

وعن المدرب السويسري، قال مستشار الزمالك "تم إخطارنا منذ 72 ساعة بتحريك جروس شكوى للمحكمة الرياضية الدولية بعدما رفض الاتحاد الدولي الدعوى الأولى".

وأوضح "في المرحلة الحالية.. يختار كل طرف محكم أو محكم فاصل بين الطرفين وبناء عليه يتم البت في الدعوى، وفي ظل الظروف الحالية قد يستغرق الأمر من 4 إلى 6 أشهر، نحضر أنفسنا ونستبشر خيرا".

وأكد أحمد عبد الفتاح "لم نتفاجأ بهذه الخطوة، فالتصعيد للكاس إجراء طبيعي ومتوقع، بعد رفض الفيفا للدعوى الأولى".

واستطرد "ننتظر مطالب جروس أمام الكاس، وندرس الملف لنرد، فالزمالك يقدم أوراقا أن المدرب تسلم كافة مستحقاته".

وأتم تصريحاته "توقيع عقوبات ضد الزمالك مرحلة يتم تأخيرها إذا خسر النادي هذه القضية أو في حال عدم تنفيذ حكم مضاد، فإذا ثبت أن هناك مستحقات لجروس سيتم التفاوض معه، وإلا سيكون الأمر منتهيا".

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