سعد سمير: مصطفى محمد مهاجم مميز.. وأتمنى عودة صلاح محسن لمستواه

لم يخف سعد سمير مدافع الأهلي إعجابه بمهاجم الزمالك مصطفى محمد، موجها رسالة تنبيه للاعب المنتخب الأولمبي.

سعد سمير النادي : الأهلي

وصرح سعد عبر قناة TEN "مصطفى مهاجم واعد ومتميز، أتمنى له التوفيق، أمامه مشوار طويل فهو صغير السن وفي بداية مسيرته، أتمنى أن يحافظ على مستواه ويركز على إحراز الأهداف ليكون سببا في فوز فريقه والمنتخب".

وأضاف مدافع الأهلي "الأهم الاستمرارية لموسمين أو ثلاثة أو أربعة، وأتمنى أن يكون صلاح محسن في نفس الحال ويستعيد مستواه، لديه إمكانيات كبيرة فهما ثنائي المنتخب الأولمبي، وأتمنى مع استقرار الأمور في الفترة القادمة، أن يكررا ما فعله عماد متعب وعمرو زكي ونجوم آخرون".

وعن إصابته بقطع في وتر أكيليس، قال مدافع الأهلي "عدت من ألمانيا منذ أسبوعين، وأنفذ برنامجا لمدة شهرين، ومن المفترض أن أعود للجراح مجددا يوم 12 مايو المقبل لمعرفة الرأي النهائي بنزول التدريبات".

وأشار سعد سمير "التوقف أفاد اللاعبين المصابين، وأشعر أنني سأعود أفضل مما كنت".

ونوه "المسموح لهم بالخروج، اللاعبون المصابون الذين ينفذون جلسات العلاج الطبيعي، لكن الباقين ملتزمون، اللاعبون يتدربون في البيوت، لا يوجد أغلى من صحة الإنسان، أتمنى أن تمر الأزمة على خير".

وأتم تصريحاته "الفريق يسير بشكل جيد في دوري الأبطال، مباراة قبل النهائي أمام الوداد البيضاوي لها تفكير وتركيز خاص مثل المباراة النهائية، ونستعد لنكون في كامل تركيزنا، متفائل.. لأننا المستوى يزيد من مباراة لأخرى وأخرجنا منافسا قويا مثل صن داونز".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

خلف خطوط العدو – سانز خسر معركة صغيرة لكنه ربح الحرب الكبرى

سر اللقب – الفرعون جودين

تقارير: قرار تأجيل الأولمبياد يصدر اليوم الأحد

طارق حامد يتحدث عن صعوبة مواجهة رونالدو

نائب رئيس كاف يتحدث عن مصير بطولتي الأندية