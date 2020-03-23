ياسر إبراهيم: المنتخب لم يتواصل معي لضمي لمعسكر مارس

أوضح ياسر إبراهيم مدافع الأهلي حقيقة استدعائه لمعسكر المنتخب الذي كان مقررا لها الشهر الجاري قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وصرح ياسر إبراهيم عبر قناة ناديه "لقد سمعت فقط عن ترشيحي للمنتخب".

واستدرك مدافع الأهلي "لم يتحدث معي أحد من الجهاز الفني للمنتخب بشأن الانضمام لمعسكر مارس".

وأشار إلى أنه لم يتأثر بابتعاده لفترة عن حسابات ريني فاير المدير الفني للأهلي، قائلا "أجتهد في المران، وأخوض تدريبات إضافية حتى تمسكت بفرصتي".

وأتم تصريحاته "قطعنا مشوارا كبيرا في دوري أبطال إفريقيا بعد تجاوز صن داونز، وتعاهدنا على الفوز باللقب الأفريقي لإسعاد الجماهير".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

خلف خطوط العدو – سانز خسر معركة صغيرة لكنه ربح الحرب الكبرى

سر اللقب – الفرعون جودين

تقارير: قرار تأجيل الأولمبياد يصدر اليوم الأحد

طارق حامد يتحدث عن صعوبة مواجهة رونالدو

نائب رئيس كاف يتحدث عن مصير بطولتي الأندية