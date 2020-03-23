ياسر إبراهيم: المنتخب لم يتواصل معي لضمي لمعسكر مارس

الإثنين، 23 مارس 2020 - 00:40

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي - صن داونز - الصورة من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

أوضح ياسر إبراهيم مدافع الأهلي حقيقة استدعائه لمعسكر المنتخب الذي كان مقررا لها الشهر الجاري قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وصرح ياسر إبراهيم عبر قناة ناديه "لقد سمعت فقط عن ترشيحي للمنتخب".

واستدرك مدافع الأهلي "لم يتحدث معي أحد من الجهاز الفني للمنتخب بشأن الانضمام لمعسكر مارس".

وأشار إلى أنه لم يتأثر بابتعاده لفترة عن حسابات ريني فاير المدير الفني للأهلي، قائلا "أجتهد في المران، وأخوض تدريبات إضافية حتى تمسكت بفرصتي".

وأتم تصريحاته "قطعنا مشوارا كبيرا في دوري أبطال إفريقيا بعد تجاوز صن داونز، وتعاهدنا على الفوز باللقب الأفريقي لإسعاد الجماهير".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

خلف خطوط العدو – سانز خسر معركة صغيرة لكنه ربح الحرب الكبرى

سر اللقب – الفرعون جودين

تقارير: قرار تأجيل الأولمبياد يصدر اليوم الأحد

طارق حامد يتحدث عن صعوبة مواجهة رونالدو

نائب رئيس كاف يتحدث عن مصير بطولتي الأندية

ياسر إبراهيم الأهلي منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: ننتظر رد الأهلي في شكوانا ضد كهربا.. وحسم القضية خلال شهرين 3 دقيقة | مصر
سعد سمير: مصطفى محمد مهاجم مميز.. وأتمنى عودة صلاح محسن لمستواه 10 دقيقة | مصر
إنبي: تخفيض رواتب اللاعبين أمر شائك.. والأهلي لم يطلب أسامة جلال رسميا 18 دقيقة | الدوري المصري
ياسر إبراهيم: المنتخب لم يتواصل معي لضمي لمعسكر مارس 23 دقيقة | مصر
ربيعة: طبيب الأهلي مظلوم والدليل الإصابات العائدة من ألمانيا 36 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر عن "تسريح مدربي قطاع الناشئين": الصفحة كانت خارج إدارتنا لـ 5 دقائق 41 دقيقة | الدوري المصري
الونش: مثلي الأعلى فان دايك.. وكوبر علمني كيف أدافع جيدا ساعة | مصر
الخطيب يطمئن على صحة آل الشيخ ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 4 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟
قد ينال إعجابك