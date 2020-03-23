ربيعة: طبيب الأهلي مظلوم والدليل الإصابات العائدة من ألمانيا

دافع رامي ربيعة لاعب الأهلي، عن طبيب الفريق، خالد محمود، مشيرا إلى أنه لا يتحمل مسؤولية كل الإصابات التي يتعرض لها زملاؤه.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وصرّح ربيعة: "لا يمكن أن أنسى مواقف دكتور خالد محمود معي خلال إصابتي الطويلة، هو شخص محترم ومظلوم للغاية، هناك لاعبين يسافرون ألمانيا ويعودون مصابين، فما ذنبه في هذه الحالة؟".

وأضاف عبر أون تايم سبورت 1: "ساندني كثيرا، وحتى بعد عودتي من الإصابة وشعوري بالألم، كان يخبرني أن أتحامل على نفسي وألعب".

واسترجع فترة ابتعاده عن الملاعب: "أصبت لمدة عامين ولم أكن مقيدا خلال هذه الفترة في القائمتين المحلية والإفريقية، ولذا عند عودتي حرصت على الظروف بمستوى جيد رغم شعوري ببعض الألم في البداية لأني لم أكن متعافيا بالكامل، لكني تحاملت على نفسي".

وأكمل: "كنت خارج الأهلي، وتوجب علي إثبات نفسي حتى يتم قيدي مجددا، عقدي كان ساريا بالطبع، لكني لم أكن أتقاضى مكافآت البطولات والمشاركات، كما أبعدتني الإصابة عن كأس الأمم الإفريقية وعن كأس العالم الذي لعبت كل مباريات تصفياته".

وعن نشاطه اليومي في فترة التوقف الكروي: "النادي ألزمنا بتنفيذ برنامج هذه الفترة، على الأقل يجب أن نقوم بتمارين منزلية بسيطة، أو نركض لو توفرت المساحة لذلك".

وشارك ربيعة في 13 من أصل 17 مباراة خاضها الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري، كما ظهر في 8 مباريات بدوري أبطال إفريقيا.

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