الونش: مثلي الأعلى فان دايك.. وكوبر علمني كيف أدافع جيدا

الأحد، 22 مارس 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الأول في المقاولون العرب

اختار محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك مثله الأعلى في كرة القدم سواء العالمية أو المحلية.

محمود حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال الونش عبر قناة الزمالك: "مثلي الأعلى في الوقت الحالي بالتأكيد هو فيرجيل فان دايك مدافع هولندا وليفربول".

وأضاف "أما على المستوى المحلي هو مدحت عبد الهادي مدافع الزمالك السابق".

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وأوضح "مدحت عبد الهادي يعمل معنا في الوقت الحالي لتدريب المدافعين في الفريق".

وعن أكثر مدرب أثر في مسيرته الكروية قال "هو هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق، وعلمني كيف أدافع جيدا وتطورت على يده".

ويلعب الونش في الزمالك منذ انضمامه من طلائع الجيش عام 2016.

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