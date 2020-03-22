الونش: مثلي الأعلى فان دايك.. وكوبر علمني كيف أدافع جيدا

اختار محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك مثله الأعلى في كرة القدم سواء العالمية أو المحلية.

محمود حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وقال الونش عبر قناة الزمالك: "مثلي الأعلى في الوقت الحالي بالتأكيد هو فيرجيل فان دايك مدافع هولندا وليفربول".

وأضاف "أما على المستوى المحلي هو مدحت عبد الهادي مدافع الزمالك السابق".

وأوضح "مدحت عبد الهادي يعمل معنا في الوقت الحالي لتدريب المدافعين في الفريق".

وعن أكثر مدرب أثر في مسيرته الكروية قال "هو هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق، وعلمني كيف أدافع جيدا وتطورت على يده".

ويلعب الونش في الزمالك منذ انضمامه من طلائع الجيش عام 2016.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

خلف خطوط العدو – سانز خسر معركة صغيرة لكنه ربح الحرب الكبرى

سر اللقب – الفرعون جودين

تقارير: قرار تأجيل الأولمبياد يصدر اليوم الأحد

طارق حامد يتحدث عن صعوبة مواجهة رونالدو

نائب رئيس كاف يتحدث عن مصير بطولتي الأندية