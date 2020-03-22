حطب: لهجة اللجنة الأولمبية تغيّرت.. الآن يفكرون في تأجيل الأولمبياد

الأحد، 22 مارس 2020 - 23:37

كتب : FilGoal

دورة الألعاب الأولمبية (الأولمبياد)

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تغيُر توجه اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إقامة الأولمبياد الصيف المقبل.

وصرّح حطب: "يوم الأربعاء الماضي اجتمعت اللجنة الأولمبية الدولية، وشددت أن الأولمبياد ستقام في تاريخها المحدد، أما اليوم، فقد اختلفت لهجة الحديث".

وأضاف عبر أون تايم سبورت 1: "اجتماع اليوم شهد طرح احتمالات التأجيل، وهو حديث لم يتم التطرق إليه من قبل".

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واستدرك: "لكن لا يوجد أي تأكيد بشأن أي تأجيل، كل ما في الأمر أن لهجة الكلام اختلفت".

وأوضح:"لجنة اللاعبين أثارت مشكلة تخوف اللاعبين من المشاركة، وشددت على ضرورة اتخاذ قرار الآن".

وشدد: "لا يمكن معرفة الموعد الجديد الآن، لأنه يستند على عوامل أخرى مرتبطة بمدى انتشار فيروس كورونا والوقت اللازم لاحتوائه".

وعن إمكانية إقامة معسكر مغلق للرياضيين المصريين المتأهلين إلى الأولمبياد: "اجتمعنا مع وزير الرياضة بالأمس في هذا الشأن، ولدينا اجتماع غدا مع اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية، وفي ظرف 48 ساعة سنتخذ قرارا في هذا الشأن".

وأتم موضحا: "قرار إغلاق الأندية هو قرار من الأندية نفسها، لكن ما أوصت به الدولة كان تعليق الأنشطة الرياضية".

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد كشفت عن نية تأجيل الأولمبياد، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأحد.

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