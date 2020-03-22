سعد سمير يحدد موعدا مبدئيا للتعافي من وتر أكيليس

الأحد، 22 مارس 2020 - 23:07

كتب : FilGoal

سعد سمير - الأهلي - بلاتينيوم

حدد سعد سمير مدافع الأهلي موعدا مبدئيا للانتظام في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته بقطع في وتر أكيليس.

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال سعد عبر قناة ناديه اليوم الأحد "أنفذ حاليا البرنامج العلاجي والتأهيلي والتدريبي الذي حدده الطبيب الألماني، ويمتد لشهرين من تاريخ الجراحة التي أجريتها".

وأضاف "الأمور تسير بشكل جيد جدا، وفقا لتأكيدات الخبير الألماني، وكذلك خالد محمود طبيب فريق الأهلي".

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وأوضح "أعمل حاليا تحت إشراف أطباء العلاج الطبيعي.. أنفذ برنامجا خاصا من البيت خلال فترة توقف النشاط".

وأتم سعد سمير تصريحاته "خلال شهرين ونصف، سأتواجد في التدريبات بشكل مبدئي".

وأصيب سعد سمير خلال مباراة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا الشهر الماضي.

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