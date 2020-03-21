الجزائري بن عيادة: الزمالك لم يفاوضني بشكل شخصي حتى الآن

السبت، 21 مارس 2020 - 22:19

كتب : FilGoal

حسين بن عيادة

رد المدافع الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة على التقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بن عيادة: "الزمالك لم يتصل بي أو يفاوضني بشكل شخصي حتى الآن".

وعن ترحيبه بفكرة اللعب في الدوري المصري، أضاف في تصريحاته مع صحيفة (الشروق) الجزائرية: "إن شاء الله. الزمالك فريق كبير".

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وأردف "ولكنني مرتبط بعقد مع فريقي ينتهي بعد 3 أشهر من الآن".

وأتم "سأدرس القرار المناسب مع وكيلي".

وكان فيصل عبيد وكيل أعمال حسين بن عيادة، قد كشف في تصريحات سابقة، وفقا للصحيفة الجزائرية، وجود اتصالات أولية مع الزمالك للتفاوض للحصول على خدمات اللاعب الجزائري.

بن عيادة صاحب الـ 27 عاما شارك في 21 مباراة الموسم الحالي مع شباب قسنطينة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

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الزمالك حسين بن عيادة في الانتقالات في الدوري
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