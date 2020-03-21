تقرير: ليفربول يقترب من التجديد لـ فان دايك وأليسون

بعد وابل من الأخبار السيئة لجماهير ليفربول، من ضياع دوري اللاهزيمة إلى وداع دوري الأبطال وصولا لإيقاف النشاط الرياضي مع احتمالية إلغاء الدوري وضياع اللقب الغائب منذ 30 عاما، أخيرا ربما يشهد الفريق خبرا جيدا بتجديد نجميه.

اقترب فيرجيل فان دايك، وأليسون بيكر نجما ليفربول من تجديد عقديهما مع الفريق خلال الأيام المقبلة.

وحسب موقع “90 min” الإنجليزي، فإن فان دايك وأليسون اتفقا مع ليفربول بالفعل، ولا يتبقى سوى التوقيع فقط.

فان دايك لم يجدد عقده منذ وصوله من ساوثامبتون، والذي يمتد حتى عام 2023، والحال نفسه بالنسبة لأليسون منذ وصوله من روما.

فان دايك صاحب الـ28 عاما شارك في 41 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، مقابل 28 مباراة فقط لأليسون صاحب الـ27 عاما بسبب الإصابة

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